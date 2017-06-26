Новый посол США в Китае назвал северокорейскую угрозу приоритетом в своей работе

Новый посол США в Китае Террри Брэнстед заявил, что предотвращение угрозы, исходящей от Северной Кореи, будет одним из главных приоритетов его работы, наряду с устранением дисбаланса в торговле между США и Китаем. Об этом говорится в его видеообращении к китайскому народу, опубликованном в понедельник.

Пекин назвал Брэнстеда, бывшего губернатора Айовы, «старым другом» Китая. Он был утвержден в должности посла США в Китае 24 мая, но дата его прибытия в страну еще не объявлена.

«Урегулирование дисбаланса в двусторонней торговле, устранение угрозы со стороны Северной Кореи и расширение контактов между народами наших стран будут моими приоритетами», – говорится в видеообращении, опубликованном на популярном в Китае видеохостинге.

Трамп надеется, что Китай и его лидер Си Цзиньпин усилят влияние на Северную Корею. Однако на прошлой неделе американский лидер заявил, что попытки Китая ограничить северокорейские программы разработки ядерного и ракетного оружия не увенчались успехом.

МИД Китая регулярно заявляет, что Пекин делает все возможное в отношении Северной Кореи, реализуя санкции Совета Безопасности ООН, но при этом также выступает за активизацию диалога в целях ослабления напряженности.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что на встрече с главой китайской дипломатии Ян Цзечи в Вашингтоне на прошлой неделе он настаивал на том, чтобы Китай усилил экономическое и политическое давление на Северную Корею.

«У нас есть много общих проблем. Прочные отношения между США и Китаем могут внести вклад в их решение», – говорится в видеообращении Брэнстеда, в котором он, однако, не вдается в детали о том, как он намерен работать с Китаем.

Брэнстед также рассказал о предыдущем опыте работы с Китаем, который насчитывает 30 лет, начиная со своего первого визита в эту страну в 1984 году и приема Си Цзиньпина, тогда секретаря уездного комитета Компартии Китая, в Айове в 1985 году до их встречи в 2012 году, когда Си был уже заместителем председателя КНР.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал занять жесткую позицию в отношении торговой практики Китая, которую он считал несправедливой для США, но его риторика смягчилась после встречи с Си Цзиньпином во Флориде в апреле, которая оказалась более теплой, чем ожидалось.

Вскоре после их встречи Трамп заявил, что сказал Си Цзиньпину, что Китай может получить более выгодное торговое соглашение, если будет стремиться обуздать Северную Корею. Китай является главным союзником Северной Кореи, с которой он имеет общую границу. По данным Министерства финансов США, дефицит в торговле с Китаем в прошлом году составил 247 миллиардов долларов.