Доклад: КНДР могла получить ракетные двигатели у завода в Украине

Недавний стремительный прогресс Северной Кореи в создании ракеты дальнего радиуса действия, возможно, связан с закупкой ракетных двигателей советской разработки у завода в Украине.

Такое предположение содержится в экспертном докладе, опубликованном в понедельник.

Майкл Эллеман из Международного института стратегических исследований утверждает, что северокорейские ракеты, использовавшиеся в недавних запусках, были сделаны на основе двигателя РД-250, который когда-то производился на заводе в городе Днепр (ранее – Днепропетровск).

Возможно, они были закуплены через коррумпированных сотрудников и незаконно перевезены в Северную Корею с помощью преступных сетей, говорится в докладе. Это могло произойти в период между распадом СССР и нынешним военным кризисом в Украине.

В советское время двигатели РД-250 производились на заводе «Южмаш», относящемся к конструкторскому бюро «Южное». Завод находится в городе Днепр в центральной части Украины, примерно в 150 километрах от линии фронта, удерживаемой пророссийскими сепаратистами.

Украинские власти и завод выразили возмущение в связи с публикацией доклада, заявив, что «Южмаш» не выпускает военные ракеты с тех пор, как Украина стала независимым государством и никак не связан с северокорейской ракетной программой.

Но это не противоречит докладу Международного института стратегических исследований, в котором предполагается, что ракетные двигатели находились на хранении на территории современной России или Украины после распада СССР.

«Возможно, кто-то из многочисленных незаконных торговцем оружием, преступных сетей или транснациональных контрабандистов, действующих на территории бывшего СССР, предложил небольшой группе недовольных работников или низкооплачиваемых охранников на одном из складов похитить несколько десятков двигателей», – говорится в докладе. – Двигатели, размеры которых не превышают два метра в высоту и один метр в ширину, можно было доставить самолетами или, что более вероятно, железнодорожным транспортом через Россию в Северную Корею».

Доклад содержит фотографии, опубликованные северокорейским режимом Ким Чен Ына, которые, как утверждается, демонстрируют сходство между новейшими ракетами, которые будут испытываться, и дизайном ракеты на жидком топливе на основе двигателя РД-250.

«Мы не утверждаем, что к этому было причастно правительство Украины или руководство КБ "Южное"», – пишет Эллеман в докладе института.

«Сотрудники предприятий "Южного" в Днепропетровске и Павлограде, вероятно, одними из первых ощутили на себе последствия экономических бедствий, в результате которых они стали уязвимы для эксплуатации со стороны недобросовестных дельцов, торговцев оружием и транснациональных преступников, действующих в России, Украине и других местах», – отмечает он.

Отдел маркетинга «Южмаш» заявил, что завод «никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов воспользовался публикацией доклада, чтобы атаковать Москву.

«Считаем, что эта антиукраинская кампания спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия своего участия в северокорейских ядерных и ракетных программах», – заявил он.