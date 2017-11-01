США продолжают прямые дипломатические контакты с Северной Кореей

США ведут негласную прямую дипломатическую работу с Северной Кореей, сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

Ранее президент США Дональд Трамп публично заявлял, что такие переговоры являются пустой тратой времени.

Используя так называемый «нью-йоркский канал», спецпредставитель США по КНДР Джозеф Юн контактирует с северокорейскими дипломатами в миссии Пхеньяна в ООН, сообщил чиновник.

Контакты происходят на фоне опасений по поводу возможного военного конфликта, которые усилились в связи с обменом воинственными оскорблениями между Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

В то время как госсекретарь США Рекс Тиллерсон 17 октября заявил, что он будет продолжать «дипломатические усилия… пока не упадет первая бомба», комментарий высокопоставленного чиновника стал самым четким свидетельством, что США ведут прямые дискуссии, которые не ограничиваются освобождением находящихся в заключении американцев, несмотря на то, что Трамп осудил прямые переговоры, как бессмысленные.

Однако нет никаких признаков, указывающих на то, что закулисные контакты привели к улучшению отношений.

Сообщение о негласных контактах с Пхеньяном появилось, несмотря на заявления Трампа, прогресс КНДР в сфере вооружений и предложения некоторых американских и южнокорейских официальных лиц сократить взаимодействие Юна с представителями Северной Кореи.

«Они не были ограничены вообще, как с точки зрения частоты, так и в содержательном плане», – заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

Чиновник отметил, что Юн, в частности, пытался убедить северокорейских собеседников в необходимости прекращения испытаний ядерного оружия и ракет.