США отрицают объявление войны Северной Корее

США заявили, что не находятся в состоянии войны с Пхеньяном.

«Мы не объявляли войну Северной Корее, и, откровенно говоря, подобное предположение – абсурд», – заявила журналистам в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

За несколько часов до этого у штаб-квартиры ООН министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо сделал именно такое предположение, сославшись на заявление президента Дональда Трампа в Твиттере о том, что режим в Пхеньяне «долго не протянет», если КНДР реализует свои угрозы.

Ли Ён Хо сказал, что, «учитывая тот факт, что это исходит от человека, занимающего пост президента США, это, очевидно, является объявлением войны».

Министр добавил, что ООН и весь мир должны ясно помнить, что именно США «объявили войну нашей стране».

Хотя в прошлом Северная Корея много раз объявляла «войну», на этот раз стороны «вошли в состояние добросовестного кризиса», – заявил «Голосу Америки» Ван Джексон – старший лектор по международным отношениям в Университете Виктории в Веллингтоне, Новая Зеландия.

«Даже если мы не в состоянии войны прямо сейчас, похоже, мы делаем все, что в нашей власти, чтобы она произошла – своими действиями и заявлениями, из-за которых вероятность провала усилий по сдерживанию увеличивается», – добавил Джексон, который ранее занимал пост директора по корейской политике и стратегического советника в Пентагоне.

Глава северокорейского МИДа предупредил, что его страна может сбить американские стратегические бомбардировщики, даже если они не находятся в воздушном пространстве КНДР.



В 1969 году северокорейский истребитель сбил невооруженный самолет-разведчик ВМС США за пределами северокорейского воздушного пространства в Японском море, в результате чего погибли 30 моряков и один морской пехотинец.

Выступая на конференции по вопросам безопасности в понедельник, советник по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что США надеются избежать войны с Северной Кореей, «но чего мы не можем сделать, так это избежать такой возможности».

Макмастер добавил, что США обдумывают несколько путей решения проблемы Северной Кореи, и «некоторые из них отвратительнее других».

Выступая на конференции, организованной Институтом исследований войны, Макмастер сказал, что «нет такого точечного удара, который решил бы проблему».

Одним из мирных решений могло бы стать решение Пхеньяна допустить в КНДР инспекторов МАГАТЭ, отметил Макмастер. Но любые дипломатические переговоры «придется проводить при условиях, которые отличаются от предыдущих переговоров», сказал он, добавив, что у него нет списка предварительных условий.

Некоторые аналитики считают, что путь к переговорам по-прежнему идет через Пекин, который недавно оборвал банковские связи с Северной Кореей, прекратил поставки сжиженного природного газа в КНДР и отказался от импорта северокорейского текстиля.

«Думаю, что Китай направляет Северной Кореи сигнал, что они катаются по тонкому льду», – говорит профессор политологии из Калифорнийского университета в Беркли Т. Дж. Пемпел.

При этом Пемпел считает, что Северная Корея, несмотря на усиление воинственной риторики, не хочет воевать.

По его словам, в Пхеньяне понимают, что война «в конечном итоге приведет к уничтожению режима».