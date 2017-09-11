США призывают в понедельник проголосовать по санкциям против КНДР

США призвали в понедельник провести в Совете Безопасности ООН голосование по новым санкциям в отношении КНДР, хотя пока остается неясным, какие именно меры будут включены в резолюцию.

Дипломаты из Совета Безопасности, которым запрещено обсуждать эту тему с общественностью, поскольку переговоры проходили в закрытом режиме, отмечают, что США и Китай в воскресенье обсуждали текст резолюции до позднего вечера.

При обсуждении прошлых резолюций ООН о санкциях против КНДР дискуссия шла в основном между США и Китаем, который является главным торговым партнером и союзником КНДР. Процесс растягивался на несколько недель, а иногда и месяцев.

Однако с этой резолюцией администрация Трампа избрала совершенно новый подход, представив проект документа Китаю и другим членам Совбеза в прошлый вторник и потребовав вынести его на голосование через шесть дней. По словам дипломатов, постпред Китая Лю Цзеи, находившийся в командировке в Эфиопии, в четверг вернулся в Нью-Йорк, чтобы принять участие в переговорах.

Министерство иностранных дел КНДР утром в понедельник опубликовало заявление, в котором утверждается, что Пхеньян внимательно следит за действиями США и готов отреагировать встречными мерами. Согласно заявлению, Вашингтону придется «заплатить высокую цену», если предложенные им санкции будут приняты.

Эфиопия, в настоящий момент занимающая пост председателя в Совете Безопасности, заявила в воскресенье, что члены Совбеза проголосуют по резолюции в понедельник днем, после совещания, посвященного реализации существующих санкций.

Представленный США проект резолюции призывает ввести беспрецедентно жесткие санкции в отношении КНДР, в том числе полностью запретить экспорт нефти и природного газа в страну, и заморозить все зарубежные активы ее лидера Ким Чен Ына.

США также хотят ввести запрет на наем северокорейских рабочих в других странах и импорт текстиля из КНДР, что является двумя главными источниками иностранной валюты в стране.

В документе также указаны названия девяти кораблей, совершавших действия, запрещенные в соответствии с прошлыми резолюциями ООН. Проект резолюции дает остальным 192 членам ООН право останавливать эти корабли в открытом море и проверять грузы без их согласия. Позволяется использовать «все необходимые меры», что на языке ООН включает применение силы, проводить инспекцию и направить судно в порт.

Останутся ли эти положения в тексте резолюции, который будет вынесен на голосование в понедельник, пока неясно.

Пекин и Москва призвали принять резолюцию, где будет сделан упор на политическое решение, и предложили подход «заморозка в обмен на заморозку», при котором Северная Корея должна будет приостановить ядерные и ракетные испытания в обмен на прекращение военных учений США и Южной Кореи. Администрация Трампа эту инициативу отвергла.

Россия настаивает, что санкции неэффективны, а президент Путин на прошлой неделе выразил опасения, что полное прекращение поставок нефти может причинить вред северокорейскому народу.

Постпред Великобритании в ООН Мэтью Райкрофт поддержал предложенные США жесткие меры и призвал как можно скорее провести голосование, заявив в четверг, что необходимо оказывать «максимальное давление» на Пхеньян, чтобы заставить его сменить курс и дать дипломатии шанс разрешить кризис.

Как сказал в пятницу в интервью Associated Press профессор университета Пенсильвании Джозеф де Томас, бывший посол США и сотрудник Госдепартамента, работавший с КНДР, призыв США к скорейшему принятию мер «является признаком того, что, по мнению администрации, время на исходе».

«Они считают, что у них нет времени на изощренные дипломатические танцы, – отмечает он. – С другой стороны, есть вероятность, что они таким образом хотят проверить Китай. Они как бы говорят: «Ну что, вы готовы сделать все необходимое, чтобы надавить на КНДР, когда у нас просто нет больше времени?».