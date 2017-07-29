США потребовали созвать Совбез ООН в ответ на ракетные испытания КНДР

Постоянное представительство США в ООН в субботу потребовало созвать экстренное заседание Совета Безопасности в связи с новым испытанием Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты.

Напомним, ракета, запуск которой состоялся в минувшую пятницу, пролетела около 1 000 километров и упала в Японском море. Первыми о запуске со ссылкой на собственные источники сообщили японские СМИ. Позднее официальный представитель Пентагона подтвердил, что военное ведомства США также отслеживало запуск.

По мнению аналитиков, испытание продемонстрировало, что в зоне поражения уже могут оказаться крупнейшие города западного побережья США, такие, например, как Лос-Анджелес, а в перспективе – Чикаго и Нью-Йорк.

Вечером в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил со специальным заявлением, назвав проведенное Пхеньяном испытание «откровенным нарушением многочисленных резолюций СБ ООН».

Глава Госдепартамента возложил особую ответственность за эту растущую угрозу региональной и глобальной безопасности на Россию и Китай, которые, по его словам, обеспечивают решающее экономическое содействие Северной Корее, позволяющее Пхеньяну реализовать программу по созданию ядерного и ракетного оружия. Госсекретарь Тиллерсона также заявил, то США никогда не признают статус Северной Кореи как ядерного государства, и никогда не откажутся от своих обязательств перед своими союзниками в регионе

Пхеньян впервые провел успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты 4 июля этого года. Вскоре после этого Россия воспользовалась правом вето, помешав Совету Безопасности ООН принять резолюцию, осуждающую действия властей КНДР.

После этого представитель США в ООН Никки Хэйли потребовала ужесточить санкции, уже введенные против северокорейского режима, и призвала Совет Безопасности обсудить новые финансовые меры, которые не позволят Пхеньяну использовать вырученные от экспорта товаров средства для финансирования оружейных программ.

В течении последнего месяца США и Китай вели переговоры, обсуждая содержание новой резолюции Совбеза. Согласно предложению американской делегации, ООН должна ввести ограничения на поставки нефти в КНДР, ограничить воздушное сообщение и судоходство, а также ввести персональные санкции против высокопоставленных чиновников, включая и лидера страны Ким Чен Ына, заморозив принадлежащие им активы в странах Запада и введя запрет на зарубежные поездки.

В ответ на новые испытания КНДР, США и Южная Корея провели пуски баллистических ракет в регионе. Во время учений были использованы южнокорейские ракеты «Хенму-2» и американские оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS.