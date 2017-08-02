США с сентября запретят своим гражданам ездить в КНДР

Власти США с 1 сентября официально запретят американским гражданам путешествовать в Северную Корею.

В соответствии с новым правилом, которое было опубликовано в среду в Федеральном реестре, гражданам США запрещено путешествовать в КНДР в связи с серьезным риском «ареста и долгосрочного заключения под стражу».

«Все американские паспорта объявляются недействительными для поездок в КНДР и транзитных переездов через эту страну за исключением случаев выдачи специального разрешения на такие поездки», – говорится в документе.

Поездки с гуманитарными и, в некоторых случаях, журналистскими целями, не попадают под действие запрета, который будет действовать в течение года, если Госдепартамент не снимет его раньше.

Решение запретить поездки в КНДР было принято после смерти американского студента Отто Уормбира, который впал в кому, находясь в северокорейской тюрьме, а по возвращении на родину скончался.

Северокорейские власти признали Уорбмира виновным в попытке украсть пропагандистский плакат из гостиницы в Пхеньяне и приговорили к каторжным работам.

В прошлом месяце 22-летний американец был эвакуирован в США по медицинским показателям – у него было выявлено серьезное повреждение мозга.

После смерти Уормбира президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в отношении северокорейского режима на исходе. Он назвал ситуацию с Уормбиром «абсолютным позором» и назвал северокорейское правительство жестоким режимом, который «не уважает верховенство закона и элементарное человеческое достоинство».