ВМС США сбили баллистическую ракету в ходе проверки оборонных систем в районе Гавайев

ВМС США в среду успешно сбили баллистическую ракету средней дальности у побережья Гавайев в рамках проверки оборонных систем после очередного ракетного испытания в КНДР.

Как сообщается в заявлении ВМС, экипаж американского военного судна «успешно провел комплексное оборонное испытание».

Директор Агентства по противоракетной обороне генерал-лейтенант Сэм Гривс заявил: «Мы продолжим разрабатывать технологии противоракетной обороны, чтобы опережать угрозу по мере ее развития».

Во вторник Пхеньян запустил баллистическую ракету над территорией Японии. Это уже не первый запуск северокорейской ракеты в направлении Японии. Ракеты, запущенные Северной Кореей, в большинстве своем упали в Японское море.