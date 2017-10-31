Мэттис и Тиллерсон: новой санкции на применение силы не требуется

ВАШИНГТОН – Получение новой санкции на применение военной силы «не является юридически обязательным» для проведения боевых операций против террористических группировок по всему миру, заявили ведущие представители администрации США.

Министр обороны Джим Мэттис и государственный секретарь Рекс Тиллерсон в своих выступлениях в комитете Сената по международным делам заявили, что действующее разрешение не должно отменяться, даже если Конгресс одобрит новую санкцию на применение силы, касающуюся борьбы с «Исламским государством».

«США должны сохранить надлежащие юридические полномочия, чтобы быть уверенными в том, что ничто не будет ограничивать или задерживать нашу возможность эффективно и быстро реагировать на террористические угрозы Соединенным Штатам», – сказал Тиллерсон.

Оба члена правительства не раз говорили, что действующее законодательство, разработанное после терактов 11 сентября 2001 года, включает санкции, необходимые для борьбы с террористическими группировками.

Мэттис приветствовал дальнейшую поддержку Конгресса, но вместе с тем заявил, что если Конгресс решит отменить действующий закон, партнеры по коалиции и враги Америки могут расценить это, как «отказ» от борьбы.

Тиллерсон добавил, что Конгресс не должен устанавливать географические рамки при выдаче новой санкции на применение военной силы, поскольку борьба с террористами может быстро переноситься с одного континента на другой.

«Такова природа врага, с которым мы сталкиваемся сегодня», – сказал госсекретарь.