Эксперты оспаривают выводы России о северокорейской ракете

ВАШИНГТОН – Российская оценка последнего запуска северокорейской ракеты поставила в тупик многих американских экспертов, которые считают, что Кремль – в силу технических, но может быть и политических причин – «неверно истолковал» характер проведенного Пхеньяном испытания.

Российские государственные СМИ сообщили, что представительство России при ООН направило в секретариат этой международной организации письмо, в котором запущенный 4 июля объект характеризуется, как ракета средней дальности.

Такая оценка противоречит выводам США, Южной Кореи и Японии, которые классифицировали ракету «Хвасон-14», как межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) дальнего радиуса действия.

Письму предшествовала ожесточенная дискуссия в Совете Безопаcности ООН, в ходе которой Москва оспорила позицию Вашингтона, состоящую в том, что речь идет о МБР.

Это сорвало усилия по достижению консенсуса среди 15 членов Совета Безопасности для принятия заявления для прессы, осуждающего Северную Корею за проведенный запуск.

Характеризуя запуск ракеты дальнего радиуса действия, как «очевидную и резкую военную эскалацию», посол США в ООН Никки Хейли раскритиковала утверждения России на внеочередном заседании Совета Безопасности, заявив заместителю посла России в ООН Владимиру Сафронкову: «Если вам нужна информация, из которой вы узнаете, что остальной мир видит в этом запуск МБР, я буду рада предоставить ее».

Экстраполируя данные, озвученные Северной Кореей, многие аналитики пришли к мнению, что если ракету «Хвасон-14» запустить под стандартным углом, то она может преодолеть расстояние до 8 тысяч километров, достаточное для того, чтобы долететь до Аляски.

Пентагон определяет МБР как ракету с радиусом действия более 5500 километров.

«Тот факт, что Россия выступает совсем с другой оценкой запуска ракеты "Хвасон-14", озадачивает. Как будто Россия наблюдала совершенно за другим запуском или просто придумала цифры», – заявил Корейской службе «Голоса Америки» научный сотрудник Международного института стратегических исследований Марк Фитцпатрик.

Эксперт предположил, что российские радары просто не засекли запуск или не отследили полет ракеты полностью.

Другое объяснение предлагает специалист по ракетным технологиям Джон Шиллинг – участник проекта «38 North» («К северу от 38-й параллели») по отслеживанию действий Северной Кореи, осуществляемого Школой современных международных исследований Университета Джонса Хопкинса.

Учитывая, что «Хвасон-14» – это двухступенчатая ракета, российские наблюдатели, возможно, отследили только ракету-носитель, которая использовалась для первой ступени, считает он.

Предполагают, что это была хорошо известная ракета на жидком топливе KN-17, которая, по словам Шиллинга, «вышла на меньшую высоту и пролетела более короткое расстояние».

Астрофизик Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики также считает, что вторая ступень выпала из поля зрения российских специалистов.

«Вторая ступень отделяется, срабатывает и поднимается на высоту почти 3 тысячи километров, но если русские по какой-то причине не заметили вторую ступень и увидели лишь первую, то она поднялась примерно на ту высоту, о которой они сообщили», – говорит он.

Неспособность России отследить вторую ступень «Хвасон-14», возможно, объясняется недостатком «хороших датчиков, расположенных вблизи Северной Кореи, которые есть у США, предположительно в Южной Корее, которые гораздо ближе к месту действия», добавил Макдауэлл.