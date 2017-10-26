Представители Пентагона информируют сенаторов об атаке ИГ в Нигере

Представители Минобороны США в четверг проводят брифинг для членов сенатского комитета по вооруженным силам, посвященный атаке «Исламского государства» в Нигере, в результате которой 4 октября погибли четверо американских военнослужащих.

Замминистра по вопросам международной безопасности Роберт Карем и замдиректора по специальным операциям и борьбе с терроризмом генерал-майор ВВС Альберт Элтон расскажут будут выступать за закрытыми дверьми.

В Пентагоне в настоящий момент ведется расследование атаки, имевшей место неподалеку от границы Мали и Нигера и унесшей жизни четверых американских спецназовцев. Подробности происшествия пока неясны. Несколько видных законодателей удивились, что в Нигере размещены около 1000 американских военнослужащих, заявив, что не знают, какова их миссия в этой западно-африканской стране.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что не давал конкретного разрешения на проведение миссии в Нигере.

«Но у меня есть генералы – великие генералы, отличные бойцы, настоящие воины. Я предоставил им полномочия поступать так, как нужно, чтобы мы победили. Такие у них полномочия. Я хочу победить, и мы победим», – сказал Трамп.

В последние дни разгорелся скандал из-за звонка Трампа вдове погибшего в Нигере сержанта Ла Дэвида Джонсона.

Вдова, Мешия Джонсон, ожидающая третьего ребенка, рассказала в интервью ABC News, что звонок президента еще больше расстроил ее, поскольку она заметила, как он «запинается, пытаясь вспомнить имя моего мужа».

«Именно это обидело меня больше всего, ведь раз мой муж сражался за нашу страну и рисковал жизнью ради страны, неужели нельзя запомнить его имя? От этого я еще больше расстроилась и еще больше плакала, ведь мой муж был прекрасным солдатом», – рассказала вдова.

По словам Джонсон, Трамп также заявил, что ее муж «знал, на что подписался». «Из-за этого я расплакалась. Меня разозлил его тон», – сказала вдова.

Трамп опроверг слова вдовы, написав в «Твиттере»: «Я очень уважительно разговаривал с вдовой сержанта Ла Дэвида Джонсона и называл его имя без запинки с самого начала!»

«Я был с ней очень любезен, – заявил Трамп. – Она показалась мне милой женщиной. Я никогда ее не видел, никогда с ней не встречался, но, судя по голосу, она милая женщина. Но я был с ней крайне любезен и учтив, как и со всеми».