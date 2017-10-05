Три американских спецназовца погибли при патрулировании в Нигере

Три американских спецназовца и пять нигерийских солдат погибли при обстреле во время совместного патрулирования на юго-западе Нигера, сообщили представители американских военных.

Еще двое американских военнослужащих получили ранения.

Африканское командование вооруженных сил США сообщило, что атака произошла у границы Мали и Нигера, в 190 километрах к северу от столицы страны, Ниамея.

Раненые военнослужащие были доставлены в Ниамей, их состояние оценивается как стабильное, сообщили американские чиновники на условиях анонимности.

«Зеленые береты» были атакованы в районе, где активно действуют боевики из «Аль-Кайды в Исламском Магрибе».

Африканское командование ВС США сообщило, что американский спецназ занимается в Нигере обучением местных военных, сражающихся с экстремистами в регионе, включая проникающих в страну из Мали.

Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп, который в среду находился в Лас-Вегасе, где ранее на этой неделе произошло массовое убийство, был проинформирован о нападении.