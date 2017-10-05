Три американских спецназовца погибли при патрулировании в Нигере

«Зеленые береты» занимаются в Нигере обучением местных военных, которые ведут борьбу с экстремистами
Три американских спецназовца и пять нигерийских солдат погибли при обстреле во время совместного патрулирования на юго-западе Нигера, сообщили представители американских военных.
Еще двое американских военнослужащих получили ранения.
Африканское командование вооруженных сил США сообщило, что атака произошла у границы Мали и Нигера, в 190 километрах к северу от столицы страны, Ниамея.
Раненые военнослужащие были доставлены в Ниамей, их состояние оценивается как стабильное, сообщили американские чиновники на условиях анонимности.
«Зеленые береты» были атакованы в районе, где активно действуют боевики из «Аль-Кайды в Исламском Магрибе».
Африканское командование ВС США сообщило, что американский спецназ занимается в Нигере обучением местных военных, сражающихся с экстремистами в регионе, включая проникающих в страну из Мали.
Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп, который в среду находился в Лас-Вегасе, где ранее на этой неделе произошло массовое убийство, был проинформирован о нападении.
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