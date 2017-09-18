Сенат США поддержал увеличение бюджета на оборону

Сенат США проголосовал за свою версию законопроекта об оборонной политике в размере 700 миллиардов долларов. Этим самым американские законодатели поддержали стремление президента Дональда Трампа к более крупным расходам на оборону и увеличению военной мощи США. Одновременно сенаторы создали и условия для политических баталий относительно уровня государственных расходов в этом году.

По мере продолжения голосования, 79 сенаторов поддержали увеличение расходов на оборону. 8 сенаторов проголосовали «против». Законопроект о национальной обороне (National Defense Authorization Act) на 2018 год устанавливает уровень расходов на оборону и устанавливает политику контроля за расходованием средств.