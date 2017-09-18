Два высокопоставленных офицера ВМС США отправлены в отставку

Руководство ВМС США в понедельник отправило в отставку двух высокопоставленных офицеров после серии столкновений с участием кораблей Седьмого флота в Азии.

Как сообщается в заявлении ВМС, контр-адмирал Чарльз Уильямс, командовавший 70-м оперативным соединением , и капитан Джеффри Беннетт, командовавший 15-й эскадрой эскадренных миноносцев, отправлены в отставку по решению командующего Седьмым флотом вице-адмирала Фила Сойера. В августе Сойер сменил на посту вице-адмирала Джозефа Окойна, который был уволен после инцидентов.

«Обе отставки связаны с утратой уверенности в их пригодности к руководящей работе», – говорится в заявлении ВМС.

Кадровые перестановки в командовании Седьмого флота начались после столкновения ракетного эскадренного миноносца «Маккейн» с коммерческим судном, которое произошло к востоку от Сингапура и Малайзии 21 августа и привело к гибели 10 моряков. Это был уже четвертый серьезный инцидент в Тихоокеанском флоте США за этот год.

В июне миноносец «Фитцджеральд» столкнулся с филиппинским грузовым судном, в результате чего погибли семеро американских моряков.

В отставку были отправлены еще несколько офицеров, а в отношении других членов экипажа были приняты меры административного характера.