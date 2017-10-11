Командир эсминца «Маккейн» лишился должности из-за аварии

Столкновение эсминца «Маккейн» с торговым судном вблизи Сингапура, в результате которого погибли 10 моряков, можно было предотвратить.

Об этом сообщило во вторник командование ВМС США после того как освободило от должности командира корабля и его заместителя.

«Командир корабля проявил недальновидность, а его старший помощник продемонстрировал неудовлетворительное руководство учебной программой корабля», – говорится в пресс-релизе Седьмого флота ВМС США.

Капитан «Маккейна» А. Санчес и его заместитель Дж. Санчес переведены на другие должности в Японию, где находится штаб-квартира Седьмого флота, сообщили в ВМС.