Командир эсминца «Маккейн» лишился должности из-за аварии

В ВМС США пришли к выводу, что столкновение корабля с торговым судном можно было предотвратить
Столкновение эсминца «Маккейн» с торговым судном вблизи Сингапура, в результате которого погибли 10 моряков, можно было предотвратить.
Об этом сообщило во вторник командование ВМС США после того как освободило от должности командира корабля и его заместителя.
«Командир корабля проявил недальновидность, а его старший помощник продемонстрировал неудовлетворительное руководство учебной программой корабля», – говорится в пресс-релизе Седьмого флота ВМС США.
Капитан «Маккейна» А. Санчес и его заместитель Дж. Санчес переведены на другие должности в Японию, где находится штаб-квартира Седьмого флота, сообщили в ВМС.
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