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Командующий 7-м флотом ВМС США уволен из-за серии аварий

Джозеф Окойн

Об отстранении адмирала Окойна от должности было объявлено на фоне поисков моряков, пропавших без вести после очередного инцидента с кораблем флота

Командующий 7-м флотом ВМС США вице-адмирал Джозеф Окойн был уволен в связи с серией аварий с участием боевых кораблей флота в Азии.

Об этом сообщается в заявлении ВМС США.

Сообщение появилось на фоне поисков десяти моряков, пропавших без вести после последнего инцидента с эсминцем «Джон Маккейн», который столкнулся с танкером в районе Малаккского пролива.

О решении отстранить Окойна от должности было объявлено после его встречи с командующим Тихоокеанским флотом США адмиралом Скоттом Свифтом в Японии.

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