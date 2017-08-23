Командующий 7-м флотом ВМС США уволен из-за серии аварий

Командующий 7-м флотом ВМС США вице-адмирал Джозеф Окойн был уволен в связи с серией аварий с участием боевых кораблей флота в Азии.

Об этом сообщается в заявлении ВМС США.

Сообщение появилось на фоне поисков десяти моряков, пропавших без вести после последнего инцидента с эсминцем «Джон Маккейн», который столкнулся с танкером в районе Малаккского пролива.

О решении отстранить Окойна от должности было объявлено после его встречи с командующим Тихоокеанским флотом США адмиралом Скоттом Свифтом в Японии.