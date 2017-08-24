ВМС приостановили поиски пропавших моряков с корабля «Джон Маккейн»

ВМС США в четверг приостановили поиски моряков, пропавших при столкновении эсминца «Джон Маккейн» с коммерческим судном, идентифицировав одного погибшего и девятерых пропавших без вести.

«После более 80 часов международных поисково-спасательных операций ВМС США приостановили поиски пропавших моряков судна "Джон Маккейн" на площади около 2100 квадратных миль к востоку от Малаккского пролива и Сингапура», – сообщается на сайте Седьмого флота США.

Власти Соединенных Штатов пытаются установить причины столкновения американского эсминца с либерийским нефтяным танкером в районе Малаккского пролива. На фотографиях ВМС видно отверстие, пробитое в борту судна под ватерлинией. В результате возникновения этого отверстия затопило несколько спальных и рабочих отсеков корабля.

Погибший моряк был идентифицирован как 22-летний техник электронного оборудования 3-го класса Кеннет Аарон Смит из Нью-Джерси.

В июне при столкновении американского военного корабля «Фитцджеральд» с коммерческим судном у берегов Японии погибли семь американских моряков. Капитан корабля был освобожден от должности. Как ожидается, дальнейшие санкции последуют после окончания разбирательства, которое выявило, что столкновению способствовали ошибки экипажа.

Эсминец «Джон Маккейн» был назван в честь отца и деда сенатора Джона Маккейна, которые были адмиралами ВМС. Сам сенатор также служил в ВМС и провел шесть лет в плену во время Вьетнамской войны.