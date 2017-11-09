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Глава Пентагона обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Джеймс Мэттис

Мэттис заявил, что НАТО ищет способы добиться от России соблюдения договора

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что министры обороны стран НАТО ищут способов добиться от России соблюдения ключевого соглашения в сфере контроля над вооружениями.

США настаивают, что Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, развернув крылатые ракеты.

«Мы твердо убеждены, что в течение нескольких лет Россия нарушала договор, и мы пытаемся добиться, чтобы она снова его соблюдала», – сказал Мэттис

Россия неоднократно отвергала эти обвинения и, в свою очередь, обвиняла США в нарушении договора. Москва считает, что размещенные в Польше и Румынии американские ракетные системы Patriot могут быть использованы для нанесения ударов по ее территории.

Мэттис добавил, что еще у нескольких стран НАТО также есть доказательства, что Россия нарушает договор, и министры обороны стран альянса намерены вести переговоры с Россией в попытке урегулировать этот вопрос.

Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером СССР Михаилом Горбачевым.

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