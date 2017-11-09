Глава Пентагона обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что министры обороны стран НАТО ищут способов добиться от России соблюдения ключевого соглашения в сфере контроля над вооружениями.

США настаивают, что Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, развернув крылатые ракеты.

«Мы твердо убеждены, что в течение нескольких лет Россия нарушала договор, и мы пытаемся добиться, чтобы она снова его соблюдала», – сказал Мэттис

Россия неоднократно отвергала эти обвинения и, в свою очередь, обвиняла США в нарушении договора. Москва считает, что размещенные в Польше и Румынии американские ракетные системы Patriot могут быть использованы для нанесения ударов по ее территории.

Мэттис добавил, что еще у нескольких стран НАТО также есть доказательства, что Россия нарушает договор, и министры обороны стран альянса намерены вести переговоры с Россией в попытке урегулировать этот вопрос.

Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером СССР Михаилом Горбачевым.