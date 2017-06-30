Трамп выдвинул экс-сенатора на пост постпреда в НАТО

73-летняя Кэй Бэйли Хатчинсон 20 лет представляла в Сенате штат Техас
Президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего сенатора от штата Техас на пост постоянного представителя в НАТО.
73-летняя Кэй Бэйли Хатчинсон проработала в Сенате 20 лет, начиная с 1993 года, когда она одержала победу на дополнительных выборах, заняв освободившееся место.
С момента ухода в отставку в 2013 году она работала юристом на компанию в Хьюстоне, одним из партнеров которой является бывший мэр и сторонник Трампа Рудольф Джулиани.
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