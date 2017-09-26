США обеспокоены приговором крымскому журналисту Николаю Семене

США выразили глубокую обеспокоенность в связи приговором журналисту Радио Свободная Европа/Радио Свобода Николаю Семене, вынесенным судом в оккупированном Россией Крыму.

Семена был признан виновным в призывах к сепаратизму и приговорен к двум с половиной годам условно с запретом на журналистскую деятельность в будущем.

«Обвинительный приговор основан на том факте, что в своих материалах Семена критиковал российскую оккупацию и предпринятую попытку аннексии Крыма», – говорится в заявлении представителя Госдепартамента Хизер Нойерт, распространенном в понедельник.

«Мы призываем российские оккупационные власти отменить приговор Семене, позволить ему возобновить журналистскую деятельность и прекратить кампанию по подавлению инакомыслия в Крыму», – отмечается далее в заявлении.

«Крым остается неотъемлемой частью Украины, и США по-прежнему безусловно поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины», – подчеркивается в заявлении Нойерт.