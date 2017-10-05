Конгрессмены призвали принять меры для прекращения насилия против рохинджа

Американские конгрессмены призывают обеспечить журналистам и гуманитарным работникам «полный доступ» в штат Ракхайн в Мьянме.

«Очень важно, чтобы там работали журналисты и USAID, – заявил в четверг председатель комитета по международным отношениям Палаты представителей Эд Ройс. – Потому что их присутствие там будет сдерживающим фактором для подобных зверств».

Ройс добавил, что администрация президента Трампа пообещала выделить помощь в размере 32 миллионов долларов, из которых 28 миллионов получит Бангладеш, куда с августа бежали около полумиллиона представителей меньшинства рохинджа.

Как рассказал заместитель помощника госсекретаря по делам Юго- Восточной Азии Патрик Мерфи, США призывают гражданское и военное руководство Мьянмы принять меры для прекращения насилия, а конгрессмен Элиот Энгель, ведущий демократ в комитете по международным отношениям, считает, что США должны рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении военных лидеров Рангуна.

Законодатели также поддержали позицию верховного комиссара ООН по правам человека, заявив, что насилие по отношению к рохинджа, которое привело к их массовому бегству из страны, представляет собой этническую чистку.

«Отмечу, что мы с господином Энгелем и весь наш комитет считаем это полномасштабной этнической чисткой», – сказал Ройс.

Мерфи, отвечая на вопрос о том, почему он не использует термин «этническая чистка», назвал ситуацию в Мьянме «человеческой трагедией».

С тех пор, как в октябре прошлого года армия Мьянмы начала операцию по «вытеснению боевиков-рохинджа» после нападения на полицейский участок, в отношении военнослужащих выдвигаются многочисленные обвинения в изнасилованиях, убийствах и поджогах в районах проживания рохинджа, однако доступ в эти районы для иностранных СМИ ограничен.

В связи с этим лидеры рохинджа заявляют, что притеснения по отношению к ним не получают должного освещения.

Официальный Рангун в последние недели стал допускать в регион группы журналистов и отвергает обвинения в систематических притеснениях рохинджа. Однако журналисты заявляют, что из-за опасной ситуации в регионе они не имеют возможности свободно передвигаться и собирать информацию.