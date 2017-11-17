Власти США задержали 267 членов преступной группировки MS-13

Правоохранительные органы США в четверг сообщили об аресте около 300 членов преступной группировки MS-13, которую администрация Трампа обещала искоренить.

Аресты были произведены в последние недели в рамках крупной операции по борьбе с организованной преступностью под кодовым названием «Свирепый бык». В результате операции, проводившейся под руководством Иммиграционной и таможенной полиции, были задержаны 214 членов MS-13 в США и 53 в Сальвадоре, где находится основная база группировки.

Двухфазовая операция, нацеленная против членов MS-13 и их международной финансовой сети, была начата еще при администрации Барака Обамы, а набрала обороты при президенте Трампе.

Первая полуторагодовая фаза закончилась в сентябре и увенчалась 51 арестом в Сальвадоре, рассказали представители властей на пресс-конференции в Вашингтоне.

Вторая фаза, продолжавшаяся с 8 октября по 11 ноября, привела к последним арестам в США и Сальвадоре.

Усилия администрации

Генпрокурор США Джефф Сешнс приветствовал аресты как важный шаг в усилиях администрации Трампа по искоренению MS-13, члены которой были замешаны в ряде громких убийств в стране.

«Президент Трамп поручил Министерству юстиции снизить уровень преступности и искоренить международные преступные группировки, и мы будем неустанно работать в этом направлении, – сказал Сешнс, объявляя об арестах. – Вот почему я поручил нашим рабочим группам по борьбе с наркоторговлей применять все доступные законы, чтобы арестовывать и судить членов MS-13, выносить им приговоры и лишать их финансирования».

Единственная уличная банда, которую Министерство финансов признает международной преступной организацией, MS-13, также известная как Mara Salvatrucha, насчитывает почти 10 000 членов в США. В основном это иммигранты из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.

В заявлении Министерства юстиции сообщается, что большинство из 214 задержанных в США членов группировки – выходцы из Сальвадора, а 64 из них незаконно въехали в страну в несовершеннолетнем возрасте и без сопровождения взрослых.

16 арестованных являются гражданами США, пятеро проживают в стране на законных основаниях.

Трамп связывает проникновение в страну преступников с мягкой иммиграционной политикой администрации Обамы.

Искоренение MS-13

В феврале Трамп поручил Министерству юстиции удвоить усилия в борьбе с MS-13 и другими международными преступными организациями.

Минюст заявляет, что в точности выполняет это поручение.

В прошлом месяце Сешнс формально обозначил MS-13 как приоритетную задачу для рабочих групп по борьбе с наркоторговлей и организованной преступностью, куда входят сотрудники нескольких правоохранительных органов, в том числе ФБР.

Это позволяет рабочим группам, в обычное время сосредоточенным на организованной преступности и наркоторговле, применять для борьбы с группировкой различные правовые акты, в том числе законы о контроле над оружием и налоговый кодекс.

По данным Минюста, в этом году удалось добиться обвинительных приговоров для 1 200 членов группировки и предъявить обвинения 4 000 арестованных членов MS-13 в Сальвадоре.

«Эти 267 арестов – следующий шаг к тому, чтобы повысить безопасность нашей страны, навсегда изгнав MS-13 с наших улиц», – сказал Сешнс.

Замдиректора Иммиграционной и таможенной полиции Томас Хоман добавил, что борьба с группировкой давно была приоритетной задачей для ведомства.

«Однако теперь мы боремся с группировкой с усиленным вниманием и беспрецедентным уровнем сотрудничества между подразделениями Министерства внутренней безопасности и нашими партнерами внутри страны и за ее пределами», – сказал он.