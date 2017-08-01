С американской дачи в Москве начали вывозить мебель

Американские власти во вторник начали вывозить мебель и технику из дипломатического особняка в Москве, что стало первым признаком подчинения распоряжению Кремля о сокращении американского присутствия в России в ответ на новые санкции США.

Рабочие начали разбирать игровые площадки и оборудование для барбекю на принадлежащей США даче на окраине Москвы, сообщает журналист Reuters, который находится на месте. Днем ранее их отказались пустить на территорию резиденции.

Американские дипломаты приезжали на дачу на выходных. Здесь же проводились вечеринки для студентов, журналистов и других дипломатов.

Кроме дачи российские власти конфисковали принадлежащий США склад на юге российской столицы.