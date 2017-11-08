СМИ: США завершили развертывание противоракетного щита на Аляске

В Форт-Грили, штат Аляска, установлен последний перехватчик Наземной системы перехвата баллистических ракет на среднем участке траектории, предназначенной для защиты от ракетных угроз со стороны Северной Кореи и Ирана.

Об этом сообщает специализированное интернет-издание Defense News.

Издание сообщило, что Агентство противоракетной обороны США подтвердило развертывание перехватчика.

«Агентство и компания Boeing установили 44-й перехватчик в его шахте в комплексе противоракетной обороны в Форт-Грили в четверг 2 ноября», – говорится в сообщении ведомства, переданном Defense News.

По планам агентства, все 44 необходимых перехватчика должны были быть установлены и готовы к отражению угроз к концу 2017 года, отмечает газета.

Пентагон и Агентство противоракетной обороны в последние месяцы давали понять, что в системе могут появиться дополнительные перехватчики, отмечает Defense News.

В сентябре Пентагон предложил перенаправить 136 миллионов долларов в финансовом 2017 году, чтобы начать увеличение количества наземных перехватчиков с 44 до 64 на новой площадке пусковых шахт в Форт-Грили.