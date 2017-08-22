Boeing и Northrop Grumman получили контракты на разработку новой МБР

ВВС США заключили контракты с компаниями Boeing и Northrop Grumman на продолжение работ по замене стареющих межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman III, сообщили в Пентагоне.

Заключение контрактов на разработку новой наземной системы стратегического сдерживания происходит на фоне усиления напряженности с Северной Кореей.

Однако ВВС США еще в прошлом году предложили оборонным компaниям представить предложения по замене устаревших МБР в связи с продолжением затратной модернизации устаревающих систем ядерного оружия.

«Ракеты Minuteman III появились 45 лет назад. Настало время для обновления», – заявил начальник штаба ВВС США Дэвид Голдфейн.

В рамках трехлетнего контракта Northrop Grumman получит 328 миллионов долларов, а Boeing – 349 миллионов.

Ожидается, что модернизация ядерных сил США потребует более 350 миллиардов долларов в ближайшие десять лет.

США планируют заменить устаревающие системы, включая бомбы, бомбардировщики-носители ядерного оружия, ракеты и подводные лодки. Некоторые аналитики считают, что на это потребуется 1 триллион долларов в течение 30 лет.