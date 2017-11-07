Опрос: «Миллениалы» США предпочитают социализм капитализму

Социализм более популярен среди поколения двухтысячных в США, чем капитализм. Это следует из результатов нового опроса, опубликованных общественной организацией Мемориальный фонд жертв коммунизма.

Опрос показал, что 44 процента «миллениалов» предпочли бы жить в социалистической стране, в то время как капиталистическую страну выбрали бы 42 процента опрошенных.

Кроме того, 7 процентов заявили, что хотели бы жить при коммунистической системе.

«Результаты не очень воодушевляющие, – говорится в заявлении фонда. – Коммунизм не вернулся, он просто не уходил. Мы просто забыли о нем. И когда он снова поднимает свою уродливую голову, открыто и бесстыдно, мы, по-видимому, не готовы ответить на этот вызов в этом столетии так, как нам удалось в прошлом веке».

Доля «миллениалов», предпочитающих социализм капитализму, на 10 процентных пунктов выше аналогичного показателя для населения в целом, сообщили в фонде.

«Миллениалами» называют людей, которые родились в начале 1980-х – начале 2000-х годах. В прошлом году «миллениалы» обогнали «бэби-бумеров» и стали крупнейшей поколенческой демографической группой в американском обществе.

Исследование показывает, что популярность социализма среди «миллениалов» связана не столько с их знанием этой идеологии, сколько с недовольством нынешней экономической системой, вину за недостатки которой они возлагают на капитализм свободного рынка.

В ходе опроса 53 процента «миллениалов» заявили о высоком уровне недовольства экономической системой США и считают, что американская система свободного предпринимательства работает против них.

Семь из десяти американцев в этой демографической группе считают, что американцы с самыми высокими доходами не выплачивают справедливую долю налогов.

Половина «миллениалов» считают, что увеличение налогов на богатых поможет устранить социальное неравенство, а 37 процентов выступают за «полное изменение американской экономической системы».

Недовольство смешивается с историческим невежеством, отмечается в исследовании.

Семь из десяти молодых американцев серьезно недооценивают количество людей, погибших от рук коммунистических режимов в прошлом веке, показывает опрос.

Около половины «миллениалов» заявили, что никогда не слышали о бывшем коммунистическом лидере Китая Мао Цзэдуне, который считается самым масштабным массовым убийцей 20-го века: его политика привела к гибели почти 60 миллионов человек.

«В 2017 году мы практически забыли об ужасном наследии этой отвратительной идеологии, – пишет исполнительный директор фонда Марион Смит. – Нас по-прежнему вводят в заблуждение ложные обещания, обманчивая риторика и невежественная романтизация самого эффективного культа смерти в истории. Если мы действительно хотим сдать эту страшную идеологию на свалку истории, мы обязаны предупредить новое поколение американцев о ее опасностях. Мы обязаны рассказать правду».