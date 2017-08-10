Пять трансгендеров оспорили запрет Трампа на службу в вооруженных силах

Военнослужащие подали иск в суд, в котором заявили, что президент принял решение без консультаций с высшим военным командованием
Пять военнослужащих-трансгендеров подали иск против президента Дональда Трампа, оспорив его намерение запретить трансгендерам служить в вооруженных силах.
Трамп написал в Твиттере 26 июля, что правительство США «не позволит... трансгендерам служить в вооруженных силах США в любом качестве».
Заявление Трампа стало отступлением от политики Пентагона, которое, как утверждают истцы, было сделано без консультаций с высшим военным командованием.
«Категорический отказ трансгендерам проходить военную службу не имеет рациональной основы, является произволом и не может быть оправдан адекватными федеральными интересами», – говорится в жалабе правозащитных ЛГБТ-организаций, представляющих интересы истцов.
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