Пять трансгендеров оспорили запрет Трампа на службу в вооруженных силах

Пять военнослужащих-трансгендеров подали иск против президента Дональда Трампа, оспорив его намерение запретить трансгендерам служить в вооруженных силах.

Трамп написал в Твиттере 26 июля, что правительство США «не позволит... трансгендерам служить в вооруженных силах США в любом качестве».

Заявление Трампа стало отступлением от политики Пентагона, которое, как утверждают истцы, было сделано без консультаций с высшим военным командованием.

«Категорический отказ трансгендерам проходить военную службу не имеет рациональной основы, является произволом и не может быть оправдан адекватными федеральными интересами», – говорится в жалабе правозащитных ЛГБТ-организаций, представляющих интересы истцов.