Пентагон перенес сроки приема новобранцев-трансгендеров

Министр обороны США отложил решение о приеме в армию новобранцев-трансгендеров.

Согласно определенному администрацей Обамы графику, трансгендеры должны были получить возможность пополнить ряды армии США с 1 июля.

Накануне, в пятницу, Джеймс Мэттис в своем заявлении сказал, что откладывает принятие этого решения на 6 месяцев.

По словам Мэттиса, Министерство обороны должно тщательно выверять каждое решение в соответствии с «одним жизненно важным стандартом: как оно повлияет на боеготовность и на смертность в наших вооруженных силах».

«Этот шаг ни в коем случае не предопределяет итоговое решение рассмотрения (вопроса о приеме трансгендеров) и не меняет действующую политику ипроцедуры. – заявил министр обороны. – Я уверен, что мы продолжим относиться ко всем военнослужащим с достоинством и уважением».

По некоторым подсчетам, в настоящее время в армии США служат от 2,5 до 7 тысяч трансгендеров.

Они не могли открыто заявлять о своей сексульной ориентации до прошлого года,когда в то время министр обороны Эш Картер заявил, что разрешить новобранцам-трансгендерам открыто служить в армии было «правильным решением».