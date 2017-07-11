Крушение военного самолета в США: погибли не менее 16 человек

Самолет-дозаправщик Корпуса морской пехоты США разбился на соевом поле в штате Миссисипи.

По сообщениям властей, в результате катастрофы погибли по меньшей мере 16 человек, находившихся на борту. Обломки самолета разбросало на территории радиусом в несколько километров.

Самолет КС-130 ушел в штопор и упал на землю примерно в 135 километрах к северу от столицы штата, города Джексон, в районе дельты реки Миссисиппи.

Шериф округа Лифлор Рикки Бэнкс сообщил агентству Associated Press, что спустя пять часов после катастрофы, уже ночью, поиски тел продолжались.

«Трудно искать тела в темноте», – сказал он.

Ранее Бэнкс сообщил газете Greenwood Commonwealth, что на борту самолета, предположительно, находились 16 человек, но не смог подтвердить эту информацию.

По словам Бэнкса, властям удалось обнаружить по крайней мере 16 тел, но он не исключил, что будут найдены другие тела.

Представитель Корпуса морской пехоты капитан Сара Бернс заявила, что с самолетом КС-130 «произошел несчастный случай», но не стала вдаваться в детали.

Энди Джонс, работавший на семейной ферме по разведению сомов, рассказал, что самолет упал на землю за деревьями и к тому моменту, когда он и другие люди добрались до места катастрофы, к обломкам нельзя было подойти из-за сильного пожара.