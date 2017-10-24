Прототипы стены для границы США и Мексики представлены на обозрение

Через девять месяцев после вступления в должность президента Дональда Трампа у границы с Мексикой появились первые осязаемые признаки прогресса в выполнении одного из его центральных предвыборных обещаний.

В паре километров от оживленного пограничного перехода Отай Меса в Сан-Диего появились восемь конструкций из бетона и стали, достигающие 9 метров в высоту. Это образцы той прочной стены, которая, как обещает Трамп, однажды будет простираться по всей длине южной границы США, от Калифорнии до Техаса.

Станут ли какие-то из этих восьми прототипов, построенных в сентябре, частью настоящей стены, пока неясно. Конгресс США пока не проявляет особого интереса к выделению денег на строительство, которое, по некоторым оценкам, потребует 21,6 миллиарда долларов.

Тем не менее, представители пограничной службы в понедельник приветствовали новый шаг в выполнении обещания Трампа, породившего широкую поддержку избирателей, благодаря которой он был избран президентом.

«Нашей нынешней инфраструктуре уже намного больше 20 лет», – пояснил Рой Вийареал, заместитель главного патрульного агента сектора Сан-Диего пограничной патрульной службы США в ходе пресс-тура утром в понедельник.

«Есть ли необходимость в ее улучшении? Конечно же», – добавил он.