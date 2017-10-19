СМИ: Российские интернет-тролли пытались использовать расовую напряженность

Сидя за компьютерами в Санкт-Петербурге, российские интернет-тролли, работающие в компании, связанной с президентом России Владимиром Путиным, пытались привлечь к сотрудничеству американских правозащитников и использовать их для нагнетания межрасовой напряженности и провоцирования политических волнений.

Об этом сообщили ведущие американские телекомпании.

Ссылаясь на неназванных следователей Конгресса, телекомпании ABC News и CNN сообщили, что два интернет-сообщества, BlackMattersUS и BlackFist, оказались среди групп, которые использовали российские операторы, чтобы выйти напрямую на ничего не подозревающих американцев, проявляющих политическую активность, и в данном случае побудить их принять участие в организации уличных акций, курсов самообороны или создании музыкальных видеоклипов.

В некоторых случаях эти активисты даже получали финансовую поддержку, говорится в сообщениях телекомпаний.

Власти считают, что эти усилия были плодами работы «Агентства интернет-исследований» – санкт-петербургской компании, которую члены Конгресса считают ключевым участником более крупной российской операции, направленной на оказание влияния на выборы в США.

Эти усилия, о которых первым рассказало российское издание РБК, сегодня представляются более масштабными, чем было известно ранее, поскольку, судя по всему, выходили за рамки виртуального мира, сообщили телекомпании.

«По всей видимости, их стратегия представляла собой комбинацию из подавления голосования, порождения страхов и любые другие усилия с целью помочь их предпочтительному кандидату Дональду Трампу и обрушить позиции Хиллари Клинтон», – заявил ABC News конгрессмен-демократ, член комитета Палаты представителей по разведке Эрик Суолуэлл.

Он сказал, что видел российские сообщения, размещенные в социальных сетях, которые были предоставлены Конгрессу компаниями Facebook и Twitter.

Российским агитаторам удалось убедить людей, поддерживающих идеи социальной справедливости, что эти тайные усилия, имеющие иностранную поддержку, носили законный характер, указывается в сообщениях.

Хип-хоп-исполнитель Ронни Хьюстон из Сент-Луиса, штат Миссури, выступающий под именем Rough the Ruler, заявил ABC News, что в марте 2016 года некий человек, сказавший, что он представляет BlackMattersUS, связался с ним через принадлежащую Facebook платформу для обмена фотографиями Instagram и попросил его написать для них песню «об имеющихся социальных проблемах».

Хьюстон сообщил, что написал песню, которая была использована в коротком музыкальном видео с кадрами маршей протеста и рекламой сайта BlackMattersUS. В песне полицейские назывались «убийцами», а демонстранты – «мстителями».

По его словам, если бы он знал, что это сообщество не связано с движением Black Lives Matter, то он не согласился бы записывать эту песню.