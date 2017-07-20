У сенатора Джона Маккейна обнаружен рак мозга

ВАШИНГТОН – У сенатора Джона Маккейна, который на протяжении многих лет был известен своей жесткой позицией в отношении России, обнаружен рак мозга.

Об этом в среду сообщила клиника Майо (Mayo Clinic Hospital) в Финиксе, штат Аризона.

Злокачественная опухоль была обнаружена после того, как 80-летниему республиканскому сенатору из Аризоны на прошлой неделе была проведена хирургическая операция по удалению 5-сантиметрового сгустка крови позади левого глаза.

«Последующее патологическое исследование тканей привело к выводу о том, что первичная опухоль мозга, известная как глиобластома, была связана со сгустком крови», – говорится в сообщении больницы.

«Врачи сенатора говорят, что он "удивительно хорошо" восстанавливается после хирургической операции, и состояние его здоровья в целом – отличное, – говорится в заявлении аппарата Маккейна. – Дальнейшие консультации с клиникой Майо определят, когда он вернется к работе в Сенате Соединенных Штатов».

Однако согласно Американской ассоциации опухолей мозга, глиобластома является особо агрессивной формой рака, которая образует опухоли в головном и спинном мозге.

Та же форма рака была основной причиной смерти в 2009 году сенатора Теда Кеннеди – брата убитого экс-президента США Джона Кеннеди.

По оценкам Американского онкологического общества, выживаемость в течение 5 лет у людей старше 55 лет с глиобластомой составляет 4 процента.

Герой Вьетнамской войны, Маккейн работал в Сенате более 30 лет.

На протяжении многих лет Маккейн был одним из наиболее ярых критиков российского президента Владимира Путина, отмечая, что российский лидер установил в стране «тиранию».

Он был одним из инициаторов принятия Закона Магнитского, всевозможных санкций в отношении России, а также сторонником поставок летального оружия Украине.

Сообщают, что его семья рассматривает варианты лечения, которые чаще всего включают сочетание химиотерапии и радиотерапии.

В прошлом ему удалось справиться с многочисленными проблемами со здоровьем, включая меланому – самую опасную форму рака кожи, а также недугами, связанными с его содержанием в лагере для военнопленных во Вьетнаме в 1967-1973 годах.

«Сенатор Джон Маккейн всегда был борцом, – заявил президент Дональд Трамп. – Мелания и я обращаем наши мысли и молитвы к сенатору Маккейну, его жене Синди, и всей его семье. Поправляйтесь скорее».



Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл также выступил с заявлением.

«Джон Маккейн – герой Республиканской партии и герой нашей страны. Он никогда не уклонялся от борьбы, и я знаю, что он встретит этот вызов с таким же необычайным мужеством, которое является отличительной чертой его жизни. Вся сенатская семья молится о Джоне, Синди и его семье, его сотрудниках и жителях Аризоны, которых он так хорошо представляет».

Маккейн впервые был избран сенатором в 1986 году. Он был кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2008 году, но проиграл выборы Бараку Обаме.

Его отсутствие в Вашингтоне побудило Макконнелла перенести запланированное гослосование по закону о здравоохранении.