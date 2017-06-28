Манафорт признал получение 17 миллионов долларов от партии Януковича

Бывший глава предвыборного штаба Трампа утверждает, что занимался политическим консультированием Партии регионов
Пол Манафорт, который в прошлом году некоторое время был руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа, сообщил, что его консалтинговая фирма в течение двух лет получила более 17 миллионов долларов от украинской политической партии, имевшей связи с Кремлем.
Это признание содержится в документах, которые Манафорт представил во вторник, когда официально зарегистрировался в качестве лоббиста.
Манафорт признал, что выполнял работу в США по поручению иностранной державы в лице украинской Партии регионов.
Партия регионов была политической базой бывшего президента Украины Виктора Януковича, который бежал в Россию во время народного восстания в 2014 году.
Он утверждает, что большая часть его работы на Януковича была связана с политическим консалтингом в Украине, где в то время работало представительство его компании Davis Manafort International.
Партия регионов наняла Манафорта для содействия созданию нового образа Януковича и его партии.
Склонность Януковича и его партии к России была давно известна, но модернизаторы выступали за более тесные связи с Европейским Союзом.
Вся работа Манафорта в Украине, о которой он сообщил, происходила до предвыборной кампании Трампа.
Из документов Манафорта следует, что Партия регионов пригласила его, чтобы он помогал партии на национальных и региональных выборах и для поддержания контактов с американскими дипломатами в Киеве, которые наблюдали за выборами.
«Внимание Пола всегда было направлено на внутриполитические кампании в Украине, и это отражено в сегодняшних документах», – заявил представитель Манафорта Джейсон Мэлони.
Однако в документах признается, что частью работы фирмы Манафорта было консультирование украинских официальных лиц по вопросам взаимодействия с американскими правительственными чиновниками в США.
Работа также включала консультирование Европейского центра современной Украины – неправительственной организации, в которую ранее входили члены партии Януковича.
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