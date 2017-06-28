Манафорт признал получение 17 миллионов долларов от партии Януковича

Пол Манафорт, который в прошлом году некоторое время был руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа, сообщил, что его консалтинговая фирма в течение двух лет получила более 17 миллионов долларов от украинской политической партии, имевшей связи с Кремлем.

Это признание содержится в документах, которые Манафорт представил во вторник, когда официально зарегистрировался в качестве лоббиста.

Манафорт признал, что выполнял работу в США по поручению иностранной державы в лице украинской Партии регионов.

Партия регионов была политической базой бывшего президента Украины Виктора Януковича, который бежал в Россию во время народного восстания в 2014 году.

Он утверждает, что большая часть его работы на Януковича была связана с политическим консалтингом в Украине, где в то время работало представительство его компании Davis Manafort International.

Партия регионов наняла Манафорта для содействия созданию нового образа Януковича и его партии.

Склонность Януковича и его партии к России была давно известна, но модернизаторы выступали за более тесные связи с Европейским Союзом.

Вся работа Манафорта в Украине, о которой он сообщил, происходила до предвыборной кампании Трампа.

Из документов Манафорта следует, что Партия регионов пригласила его, чтобы он помогал партии на национальных и региональных выборах и для поддержания контактов с американскими дипломатами в Киеве, которые наблюдали за выборами.

«Внимание Пола всегда было направлено на внутриполитические кампании в Украине, и это отражено в сегодняшних документах», – заявил представитель Манафорта Джейсон Мэлони.

Однако в документах признается, что частью работы фирмы Манафорта было консультирование украинских официальных лиц по вопросам взаимодействия с американскими правительственными чиновниками в США.

Работа также включала консультирование Европейского центра современной Украины – неправительственной организации, в которую ранее входили члены партии Януковича.