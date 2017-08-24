Житель Массачусетса выиграл в лотерею 759 миллионов долларов

Житель штата Массачусетс в среду сорвал джек-пот в размере 759 миллионов долларов в лотерее Powerball.

Это второй по величине джек-пот в истории лотереи, ради которого миллионы американцев покупали билеты в надежде, что именно они угадают счастливые номера.

Шансы получить главный выигрыш составляли один на 292 миллиона.

В прошлом году три победителя разделили между собой рекордный джек-пот в 1,6 миллиарда долларов.