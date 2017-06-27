Госдепартамент США включил Китай в список стран, причастных к торговле людьми

Госдепартамент США включил Китай в глобальный список государств, в наибольшей степени причастных к торговле людьми. Этот шаг может привести к росту напряженности в отношениях Вашингтона с Пекином, которая уменьшилась в период президентства Дональда Трампа.

Доклад, посвященный торговле людьми, представленный внешнеполитическим ведомством США в 2017 году, повысил оценку Мьянмы, Афганистана, Малайзии и Катара. Оценка России, Кубы и Таиланда осталась без изменений.

Госдепартамент исключил Ирак и Мьянму из списка стран, набирающих и использующих детей в военных целях, что представляет собой изменение по сравнению с 2016 годом.

По словам американских официальных лиц, госсекретарь США Рекс Тиллерсон принял это решение, несмотря на рекомендации экспертов Госдепартамента и ряда высокопоставленных американских дипломатов.