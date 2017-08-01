WSJ: Госдепартамент и Пентагон предлагают поставить Украине летальное оружие

Однако позиция президента Трампа по этому вопросу пока неизвестна, и на принятие окончательного решения могут уйти месяцы
Госдепартамент и министерство обороны США разработали предложения по отправке оружия Украине, чтобы помочь ей в борьбе с пророссийскими сепаратистами, сообщила газета Wall Street Journal.
Газета пишет, что ведомства рекомендуют снабдить Украину противотанковыми ракетами и другим вооружением, которое может быть использовано для оборонительных целей в борьбе Киева с сепаратистами на востоке страны. Многие считают, что этих сепаратистов поддерживает Москва.
Высокопоставленный представитель администрации сообщил изданию, что президент Дональд Трамп пока не был ознакомлен с планом. Его позиция в вопросе поставок оружия Украине также неизвестна.
На принятие окончательного решения по этому плану у администрации, вероятно, уйдут месяцы, сообщили изданию американские и украинские чиновники.
США занимаются обучением украинских военнослужащих и оказывают Киеву другую помощь нелетального характера, с тех пор как Россия аннексировала Крым в 2014 году, но поставки оружия стали бы серьезной эскалацией.
Публикация появилась в период обострения напряженности между Москвой и Вашингтоном после одобрения Конгрессом нового законопроекта о санкциях против России и объявления Москвы о высылке более 750 дипломатов до 1 сентября.
Источники Wall Street Journal утверждают, что министр обороны Джеймс Мэттис поддерживает этот план.
Представитель Пентагона подполковник Мишель Балданза подтвердила газете, что вопрос о поставках «летального оборонительного оружия Украине» по-прежнему рассматривается.
Представители Госдепартамента не ответили на просьбу о комментарии.
Европейские лидеры, такие как канцлер Германии Ангела Меркель, выступали против администрации Барака Обамы, когда она также рассматривала вопрос о поставках оружия Киеву.
Однако американские чиновники сообщили Wall Street Journal, что с тех пор произошла эскалация конфликта. Они указали на рост числа нарушений прекращения огня, которые препятствуют мирным усилиям.
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