WSJ: Госдепартамент и Пентагон предлагают поставить Украине летальное оружие

Госдепартамент и министерство обороны США разработали предложения по отправке оружия Украине, чтобы помочь ей в борьбе с пророссийскими сепаратистами, сообщила газета Wall Street Journal.

Газета пишет, что ведомства рекомендуют снабдить Украину противотанковыми ракетами и другим вооружением, которое может быть использовано для оборонительных целей в борьбе Киева с сепаратистами на востоке страны. Многие считают, что этих сепаратистов поддерживает Москва.

Высокопоставленный представитель администрации сообщил изданию, что президент Дональд Трамп пока не был ознакомлен с планом. Его позиция в вопросе поставок оружия Украине также неизвестна.

На принятие окончательного решения по этому плану у администрации, вероятно, уйдут месяцы, сообщили изданию американские и украинские чиновники.

США занимаются обучением украинских военнослужащих и оказывают Киеву другую помощь нелетального характера, с тех пор как Россия аннексировала Крым в 2014 году, но поставки оружия стали бы серьезной эскалацией.

Публикация появилась в период обострения напряженности между Москвой и Вашингтоном после одобрения Конгрессом нового законопроекта о санкциях против России и объявления Москвы о высылке более 750 дипломатов до 1 сентября.

Источники Wall Street Journal утверждают, что министр обороны Джеймс Мэттис поддерживает этот план.

Представитель Пентагона подполковник Мишель Балданза подтвердила газете, что вопрос о поставках «летального оборонительного оружия Украине» по-прежнему рассматривается.

Представители Госдепартамента не ответили на просьбу о комментарии.

Европейские лидеры, такие как канцлер Германии Ангела Меркель, выступали против администрации Барака Обамы, когда она также рассматривала вопрос о поставках оружия Киеву.

Однако американские чиновники сообщили Wall Street Journal, что с тех пор произошла эскалация конфликта. Они указали на рост числа нарушений прекращения огня, которые препятствуют мирным усилиям.