Тиллерсон: США против попыток дестабилизировать Ливан

Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США выступают против действий, которые угрожают стабильности в Ливане, и призывают другие страны не использовать Ливан «в качестве места для разрешения непрямых конфликтов». В заявлении, опубликованном в пятницу, Тиллерсон отметил: «В Ливане нет законного места или роли для любых иностранных сил, ополченцев или вооруженных элементов, кроме законных сил безопасности ливанского государства». Тиллерсон также назвал ливанского премьер-министра Саада Харири «сильным партнером Соединенных Штатов».

«Соединенные Штаты настоятельно призывают все стороны, как в Ливане, так и за его пределами, уважать целостность и независимость законных национальных институтов Ливана, включая правительство Ливана и ливанские вооруженные силы», - сказал госсекретарь. Ранее в пятницу лидер «Хезболлы» Хасан Насралла обвинил Саудовскую Аравию, что она задержала Харари и предложила Израилю нанести удары по Ливану.

Насралла выразил уверенность в том, что Харири, ушедший в отставку на прошлой неделе, был «вынужден» сделать это заявление. Лидер «Хезболлы» назвал отставку неконституционной, потому что она была «сделана под давлением».

Тиллерсон сказал в пятницу, что «нет никаких данных», что Харири был задержан саудитами против его воли или что он подал в отставку под давлением. Тиллерсон добавил, что Харири «должен вернуться в Ливан», чтобы сделать заявление об отставке «так, чтобы правительство Ливана могло функционировать должным образом».

По словам официальных лиц в Бейруте, Харири удерживается в Саудовской Аравии, в условиях углубляющегося кризиса, подталкивающего Ливан оказаться на острие регионального соперничества между Саудовской Аравией и Ираном.

Саудовская Аравия поддерживала Харири и его союзников в годы политического конфликта в Ливане, в то время, как «Хезболлу» поддерживал Иран.

В своей телевизионной речи об отставке, показанной из Саудовской Аравии, Харири осудил Иран и «Хезболлу» за то, что они сеют рознь в арабских странах, и сказал, что он опасается убийства. Его отец, бывший премьер-министр Ливана, был убит в результате взрыва бомбы в 2005 году.