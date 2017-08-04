Администрация Трампа займется «утечками» информации

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил в пятницу, что возглавляемое им ведомство сейчас ведет в три раза больше расследований об «утечках» информации, чем это было при президенте Обаме.

Таким образом ведутся попытки остановить настоящий поток секретных данных, которые передают прессе представители администрации Трампа, сотрудники спецслужб и государственных учреждений.

Сешнс сообщил журналистам, что он сам и президент Дональд Трамп «самым решительным образом осуждают ошеломляющее число «утечек», которые подрывают возможности правительства по защите этой страны».

«Никто не в праве тайно вести свои войны в прессе, используя для этого чувствительную государственную информацию», - добавил он.

Накануне выступления главы минюста, американские СМИ опубликовали расшифровки телефонных переговоров президента США с иностранными лидерами, состоявшиеся в первые дни после инаугурации.

В ходе одного из этих разговоров Дональд Трамп пытается уговорить президента Мексики Энрике Пенья Нието отказаться от публичных заявлений о том, что его правительство не будет платить за стену, которую президент США обещал построить на границе двух стран.

Глава Белого дома также раздраженно разговаривал с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом, обсуждая проблему беженцев, и сообщая, что эта ситуация представит его в плохом свете.

Директор Национальной службы разведки Дэн Коатс считает, что продолжающиеся «утечки» являются «являются беспрецедентными в истории страны».

«Эти разглашения (секретных данных) стали серьезной угрозой нашей национальной безопасности», - предупредил он.

Коатс особо подчеркнул, что источниками подобной информации являются не только спецслужбы.

«Данные предоставляет (журналистам) самый широкий круг источников в правительстве, включая исполнительную власть и Конгресс», - сказал он.

Глава Службы национальной разведки упомянул о том, что чиновники, располагающие информацией о действиях или поступках, являющихся, с их точки зрения, противозаконными, всегда могут использовать легальные каналы, сообщив об этом руководителям соответствующих ведомств.

«Считаю важным напомнить, что любое разглашение данных без использования официальных каналов является преступлением, и мы не будем безучастно следить за незаконным разглашением секретной информации», - сказал он.

Дэен Коатс пообещал, что возглавляемое им ведомство приложит все силы для того, чтобы установить, кто именно организовывал «утечки» информации в прессу. Эти данные будут переданы в ФБР для проведения полного расследования.

«Если вы незаконно раскрыли секретные данные, мы вас найдем, - предупредил он. – Мы накажем вас, используя всю силу закона, и результаты вас не порадуют».