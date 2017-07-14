Законодатели вызывают Трампа-младшего для дачи показаний о вмешательстве

Американские законодатели, расследующие вмешательство России в президентские выборы в США в 2016-м году, потребовали вызвать сына президента Трампа – Дональда Трампа-младшего для дачи показаний о его встрече с российским юристом в Нью-Йорке летом прошлого года. Наталья Весельницкая предлагала информацию, которая могла нанести ущерб кампании Хиллари Клинтон.

​«Новая информация о том, что кампания Трампа с готовностью отозвалась на возможность, по всей видимости, вступить в сговор с Россией, вызывает глубокое беспокойство», – написала в своем «Твиттере» в четверг лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси, добавив хэштег с призывом защитить американскую демократию.

Помимо старшего сына президента Дональда Трампа, его 36-летний зять Джаред Кушнер также может дать показания на закрытых слушаниях. Законодатели-демократы выдвинули требование лишить Кушнера, занимающего должность советника президента, права на доступ к секретной информации.

«В Белом доме, как представляется, нет никаких этических стандартов, – заявила Пелоси в «Твиттере». - Доступ к секретной информации для Джареда Кушнера должен быть закрыт без промедления».

Даже в самой Республиканской партии некоторые считают, что удаление всех детей и близких родственников Дональда Трампа из Белого дома, включая Кушнера, женатого на его старшей дочери Иванке, в интересах президента.

Сенатор Чарльз Грассли, возглавляющий юридический комитет Сената, направил письмо Трампу-младшему с просьбой дать показания о своей встрече в июне 2016 года с Натальей Весельницкой. Дональд Трамп-младший заявил, что он готов давать показания добровольно, на что Грассли ответил, если понадобится, то Трампа могут вызвать и судебной повесткой.

Грассли предупредил, что комиссия может задать любые вопросы, поскольку расследование касается ситуации, которую разведывательное сообщество США рассматривает как вмешательство Москвы в выборы, санкционированное лично президентом Путиным.

Сенатор-демократ Крис Кунс, в свою очередь, заявил: «Я с нетерпением жду возможности спросить Дональда Трампа-младшего, что, черт возьми, он думал об общении с кем-то, кто сказал, что представляет одного из наших самых главных противников в мире?»

Спикер Палаты представителей Пол Райан призвал Трампа-младшего дать показания.

«Я считаю, что любой свидетель, которого попросили дать показания в Конгрессе, должен это сделать», – заявил Райан.

Накануне на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже Трамп выступил в защиту старшего сына.

«С практической точки зрения, большинство людей пошло бы на такую встречу», – заявил он в четверг, комментируя решение Дональда Трампа-младшего провести переговоры с российским адвокатом после того, как ему сообщили, что Весельницкая представляет интересы российского правительства и может предложить ему определенную информацию в знак поддержки кандидатуры Дональда Трампа со стороны Москвы.

«Это называется изучением деятельности оппозиции или изучением вашего соперника. Это – стандартная практика в политике. Политика – это не самое приятное дело в мире, однако, это обычная практика – добывать информацию, когда предоставляется такая возможность», – сказал Трамп.

Президент, которому в США предстоят еще многие месяцы расследований контактов его помощников с представителями России в ходе предвыборной кампании, заявил, что «на встрече ничего не произошло, ее результат был нулевым, и, если честно, пресса почему-то подняла сильный шум из-за того, что, на практике, делают очень многие».

«Что касается моего сына, то он – чудесный молодой человек, – продолжил Дональд Трамп. – Он согласился встретиться с российским адвокатом. Не юристом российского правительства, а российским адвокатом. Это была короткая встреча, которая закончилась очень-очень быстро».