Конгрессмены отреагировали на публикацию электронной переписки Трампа-младшего

Электронные сообщения, в которых Трамп-младший выразил готовность получить компрометирующую информацию от российских источников о Хиллари Клинтон, сопернице его отца на президентских выборах 2016 года от Демократической партии, вызвали потрясение у законодателей на Капитолийском холме.



«Впервые общественность увидела ясные доказательства целенаправленных усилий России, – сказал Марк Уорнер, самый высокопоставленный демократ сенатского Комитета по разведке. – Сегодня мы увидели доказательства – черным по белому – что государственный прокурор России и некоторые представители российского правительства прилагали усилия по дискредитации Клинтон и оказанию поддержки Трампу».



По мнению сенатора-республиканца Сьюзен Коллинз, которая также является членом комитета по разведке, в связи с появлением новой информацией необходимо принимать меры.



«Электронные сообщения необходимо тщательно расследовать. Думаю, комитет по разведке должен выслушать показания Дональда Трампа-младшего, а также всех, кто участвовал во встрече или имеет отношение к ее организации. До тех пор, пока у нас не будет полной картины произошедшего, высказывать какие-либо суждения будет преждевременным».

Однако, по мнению сенатора-демократа Криса Мерфи, некоторых заключений избежать невозможно.



«В течение продолжительного времени мы видели дым без огня (в расследовании российского вмешательства). Сегодня мы увидели огонь. Это начинает выглядеть как открытый сговор с правительством России. Очевидно, что президент не мог не знать о встрече между (представителями) российского правительства, его зятем, руководителями избирательного штаба и его сыном», – сказал Мерфи.



Какими бы провокационными ни казались опубликованные электронные сообщения, из них не следует, что какая-либо информация действительно была передана Россией избирательному штабу Трампа, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.



«Один человек сообщил о том, что российское правительство хотело помочь избирательному штабу Трампа. Избирательный штаб выразил заинтересованность в помощи. Однако в ходе самой встречи, насколько я понимаю, никакой помощи оказано не было. Хотя, на первый взгляд, это представляет проблему», – сказал Грэм.

Отвечая на вопрос, не является ли опубликованная переписка свидетельством государственной измены, сенатор-демократ Мартин Хейнрик сказал, что сообщения «говорят сами за себя».



«Мы переживаем очень необычные времена, и я надеюсь, что люди начнут ставить страну превыше всего», – заявил Хейнрик.



Несколько законодателей-республиканцев отказались прокомментировать ситуацию. Сенатор Джон Корнин заявил СМИ, что не может комментировать переписку Трампа-младшего, так как он был «слишком занят» работой над реформированием системы здравоохранения США.