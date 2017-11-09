Законодатели США договорились выделить $4,6 млрд на противодействие России в Европе

Представители Сената и Палаты представителей договорились выделить 4,6 миллиарда долларов на Европейскую инициативу сдерживания, нацеленную на противодействие агрессивной политике России в Европе и укрепление боеспособности США на континенте.

Эта сумма содержится в законопроекте об ассигнованиях на национальную оборону на 2018 год, согласованном сенаторами Джоном Маккейном и Джеком Ридом – республиканским председателем и старшим демократом комитета Сената по вооруженным силам, а также председателем аналогичного комитета Палаты представителей конгрессменом Маком Торнберри.

Сенаторы отметили, что «после реваншистской российской агрессии против Украины», Конгресс в 2015 году санкционировал создание «Европейской инициативы по заверению» для противостояния действиям России. Но теперь законодатели считают, что эту операцию необходимо отнести к оборонному бюджету «как можно скорее».

В ситуации, когда прекращение огня на востоке Украины остается нестабильным, комитеты санкционировали выделение 500 миллионов долларов на оказание помощи Украине в сфере безопасности, «включая оборонительную помощь летального характера».

Однако законопроект предусматривает запрет на выделение половины указанной суммы до тех пор, пока министр обороны США не подтвердит, что Украина предприняла существенные меры по реализации институциональных реформ в области обороны, необходимых для поддержания потенциала, созданного с использованием оказываемой помощи в сфере безопасности.

«Мы очень гордимся этим законопроектом, который укрепит наши вооруженные силы, позволит повысить зарплату нашим военнослужащим, усилит противоракетную оборону, принесет инновации в наши военные технологии для обеспечения нашего глобального преимущества и позволит развивать реформы в сфере обороны, одобренные Конгрессом в последние годы, – говорится в заявлении законодателей. – Важнее всего то, что этот законопроект поможет обратить вспять опасный кризис с боеготовностью, который подвергает опасности наших мужчин и женщин, носящих военную форму».

Законопроект также предусматривает выделение до 100 миллионов долларов на поддержку совместной программы стран Балтии по улучшению их сопротивляемости и укреплению потенциала сдерживания российской агрессии.

Документ санкционирует выделение 65 миллионов долларов на программу исследований и разработки ракеты средней дальности наземного базирования, чтобы «начать сокращать разрыв, возникший в результате нарушения Россией договора о РСМД, но так, чтобы это не было нарушением договора со стороны США».

Он требует предоставления отчета о российской гибридной войне в рамках ежегодного доклада о состоянии российских вооруженных сил и системы безопасности, включая оценку российской стратегии и потенциала информационной войны, вредоносных действий в киберпространстве и принудительных мер экономического характера.

Документ также продлевает запрет на использование средств министерства обороны в целях двустороннего военного сотрудничества с Россией.

Он также запрещает министерству обороны использовать программное обеспечение российской компании «Лаборатория Касперского» из-за сообщений, что она может быть уязвима для влияния российского правительства.

«Мы также гордимся двухпартийным процессом, который привел к появлению этого согласованного законопроекта, что потребовало упорной работы и содержательного сотрудничества представителей обеих партий, – заявили законодатели. – Теперь, когда этот законопроект идет к заключительному голосованию и направлению на подпись президенту, мы уверены, что он продолжит двухпартийную традицию поддержки смелых мужчин и женщин наших вооруженных сил и позволит им решать стоящие перед ними задачи в нашем все более опасном мире».