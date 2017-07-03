США отменили запрет на провоз ноутбуков на рейсах из Абу-Даби

США отменили запрет на провоз ноутбуков в ручной клади на прямых рейсах из столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, после того как ведущая авиакомпания страны Etihad ввела более жесткие меры безопасности.

Запрет был введен в марте в связи с обеспокоенностью американских властей потенциальной возможностью террористов спрятать бомбу внутри компьютера. Ограничения коснулись прямых рейсов из 10 аэропортов Ближнего Востока.

Сама Etihad, выполняющая 45 рейсов в неделю между Абу-Даби и США, приветствовала это решение.

Представитель министерства национальной безопасности США дал высокую оценку действиям авиакомпании, которая ввела новые процедуры, содержание которых не раскрывается. По словам чиновника, она является «примером для иностранных и внутренних авиакомпаний, стремящихся к введению новых мер».

Запрет по-прежнему распространяется на прямые рейсы в США, выполняемые из аэропортов Иордании, Кувейта, Египта, Турции, Саудовской Аравии, Марокко, Катара и Дубая.