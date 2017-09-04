В первый понедельник сентября в США отмечают День труда – праздник, посвященный трудящимся американцам и их вкладу в экономику страны.

Он был объявлен официальным праздником в 1894 году по настоянию профсоюзов. В течение десятилетий в этот день в городах проводились парады в честь объединившихся в профсоюзы рабочих.

С развитием технологий и глобализацией мировой экономики за последние три десятилетия численность профсоюзов неуклонно сокращалась. Тем не менее, условия труда, за которые в течение десятилетий боролись профсоюзы, сегодня стали обычной практикой на большинстве рабочих мест в США. Речь идет о пятидневной рабочей неделе, медицинской страховке и оплачиваемых отпусках.

Многие члены профсоюзов являются «белыми воротничками», занятыми в государственном или муниципальном секторе, а не на фабриках с тяжелыми условиями труда, где зародилось профсоюзное движение.

Праздник также считается неофициальным окончанием лета в США. Для большинства работников он является выходным днем. В некоторых городах День труда является последним днем школьных каникул.