Сенаторы хотят запретить военным пользоваться продуктами «Лаборатории Касперского»

Американские сенаторы выступили за запрет использования военными продуктов компании «Лаборатория Касперского», работающей в сфере кибербезопасности, из-за опасений, что компания уязвима для «влияния российского правительства».

Днем ранее ФБР опросило несколько американских сотрудников компании в рамках расследования ее работы.

Агенты ФБР посетили дома сотрудников «Лаборатории Касперского» в разных городах США, хотя ордеров на обыск при этом предъявлено не было, сообщили два анонимных источника.

«Лаборатория Касперского» в среду подтвердила, что агенты ФБР провели «короткие беседы» с некоторыми сотрудниками компании, которые она описала, как проявление «должной осмотрительности».

ФБР отказалось от комментариев.

За этими беседами последовала публикация законопроекта об оборонных расходах, одобренного комитетом Сената по вооруженным силам.

Документ запрещает министерству обороны США применять программное обеспечение «Лаборатории Касперского», поскольку компания может быть уязвима для российского вмешательства, согласно краткому описанию законопроекта.

Сенатор-демократ Джин Шахин, которая внесла поправку о российской компании, заявила, что «связи между «Лабораторией Касперского» и Кремлем очень тревожные».