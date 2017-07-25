Судья в США остановил депортацию более 1400 иракцев

Федеральный судья в Мичигане остановил депортацию из США более 1400 граждан Ирака, что стало их очередной юридической победой в деле, привлекшем большое внимание.

Окружной судья Марк Голдсмит выпустил временный судебный запрет, о котором просили адвокаты Американского союза гражданских свобод, пояснившие, что иммигрантам грозит преследование в Ираке, поскольку они относятся к этническим и религиозным меньшинствам в этой стране.

Голдсмит заявил, что судебный запрет даст задержанным время на обжалование решения об их выдворении в федеральных судах.