В США снизилось количество заявок на пособия по безработице

Число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе неожиданно снизилось, однако краткосрочные прогнозы по рынку труда могут быть искажены из-за последствий ураганов «Харви» и «Ирма».

Также в четверг были опубликованы данные, свидетельствующие, что промышленная активность в среднеатлантических штатах в сентябре выросла на фоне роста числа заказов. Однако скорость найма новых сотрудников на фабриках замедлилась, а рабочие в этом месяце были заняты меньше часов, чем в августе.

Как сообщает Министерство труда, на прошлую неделю число первичных заявок на пособие сократилось на 23 000 до 259 000 с поправкой на сезон. По словам представителя Минтруда, ураганы «Харви» и «Ирма» повлияли на количество заявок в Техасе и Флориде.

Без поправки число заявок в Техасе на прошлой неделе снизилось на 23 549. Этот показатель снижается уже вторую неделю подряд. Число заявок в Техасе подскочило на фоне урагана «Харви», который нарушил производство нефти, природного газа и нефтепродуктов, из-за чего некоторые рабочие оказались временно безработными.

Во Флориде число заявок без поправки за прошлую неделю выросло на 5 133. Кроме того, Министерство труда оценило количество заявок в Южной Каролине и на Виргинских островах.

Экономисты прогнозировали, что на прошлой неделе число заявок вырастет до 300 000. Этот показатель остается ниже 300 000 уже 133 недели подряд, что свидетельствует о здоровом состоянии рынка труда. Это самый долгий подобный период с 1970-х годов, когда рынок труда был меньше.

Четырехнедельный скользящий средний показатель заявок на пособие, который считается более точным способом оценки тенденций на рынке труда, поскольку сглаживает волатильность, вырос на 6 000 до 268 740.