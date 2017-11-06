Трамп: торговля США с Японией «ни справедлива, ни открыта»

ТОКИО – Обращаясь к представителям японских деловых кругов, президент США Дональд Трамп в характерно прямолинейном тоне призвал их наращивать объемы производства в Америке, посетовав на то, что в течение нескольких десятилетий «Япония выигрывала» в торговле с США.

«Прямо сейчас наша торговля с Японией не является ни справедливой, ни открытой, – заявил президент в понедельник за завтраком с участием лидеров 18 крупных японских корпораций и 9 американских компаний. – Но я знаю, что она такой будет».

Трамп предположил, что в отсутствие Транстихоокеанского партнерства (ТТП) «мы будем вести более активную торговлю, чем кто-либо мог представить».

«Я не понимаю, что он имел в виду, когда говорил о «несправедливой и неоткрытой» торговле», – говорит профессор экономики Университета Софии в Токио Морихито Йомогида, отмечая, что Япония сталкивается с определенными проблемами в связи с американской торговой политикой.

«США также недавно ввели высокие антидемпинговые пошлины на импорт некоторых продуктов черной металлургии из Японии. Так что, я не уверен, что США всегда справедливы в плане торговли с Японией», – пояснил он «Голосу Америки».

Бывший директор японского отдела Госдепартамента Кевин Мар говорит, что «время для разговоров о соглашении о свободной торговле между Японией и США еще не подошло».

«Сложно представить, чтобы японцы пошли дальше, чем при заключении ТТП, особенно в таких щепетильных вопросах, как сельское хозяйство и автомобили», – говорит он.

Американский сельскохозяйственный сектор пострадал от выхода из ТТП, заявил Мар «Голосу Америки» из Токио, «потому что другие члены ТТП смогут воспользоваться преимуществами более высоких стандартов, которые введет Япония».

В первый полный рабочий день в должности Трамп отменил участие США в ТТП. Соглашение о ТТП было достигнуто в результате переговоров администрации Барака Обамы и 11 других государств. Оно считалось знаковым соглашением, позволяющим более тесно координировать усилия США и Восточной Азии в условиях подъема Китая.

Кроме того, президент в понедельник призвал японских автопроизводителей расширять объемы производства за рубежом.

«Попробуйте собирать свои машины в США, а не отправлять их туда, – сказал он. – Разве это так оскорбительно?»

Это, несомненно, было шокирующим заявлением для автопроизводителей, построивших первый завод в США в 1982 году, когда компания Honda открыла производство в Огайо. Через два года Toyota открыла совместное предприятие с General Motors в Калифорнии, которое просуществовало до 2010 года.

Япония сохраняет масштабные автопроизводства в Северной Америке. Количество автомобилей, которые производят в США три крупнейших японских автомобильных компании, в некоторые годы превышало объем производства трех крупнейших автопроизводителей Америки. В общей сложности японские компании выпускают в Северной Америке около четырех миллионов автомобилей в год – это 75 процентов всех японских машин, которые продаются в США.

Трамп также призвал к увеличению количества автомобилей американского производства на японских улицах. Сейчас японские водители покупают лишь 20 тысяч собранных в США машин в год.

«Автомобили практически не идут из США в Японию», – сказал он, добавив, что переговоры по этому вопросу должны носить «дружеский» характер.

Трамп, который в понедельник продолжил переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ, начатые накануне, установил дружеские отношения с японским лидером. Они часто разговаривают по телефону и в воскресенье обсуждали растущую ракетную и ядерную угрозу со стороны Северной Кореи, а также вопросы торговли, при этом играя в гольф или ужиная со своими женами в стейк-хаусе Ginza.

После первого раунда переговоров в понедельник Трамп заявил журналистам: «Это была действительно хорошая встреча, которая, в основном, была посвящена торговле, Северной Корее и паре других вопросов, которых мы слегка коснулись. Мы добиваемся огромного прогресса, думаю, особенно по торговле, снижая дефицит и добиваясь справедливой и равной торговли. Я надеюсь на завершение дискуссий».

«Реальная направленность этой поездки – это вопросы безопасности, – говорит Мар, международный бизнес-консультант. – Но Трампу пришлось обсуждать и вопросы торговли».