США и Япония: необходимо предпринять «дальнейшие действия» против КНДР

Президент США Дональд Трамп провел серию экстренных дипломатических консультаций с Японией и Южной Кореей в связи с испытанием северокорейской баллистической ракеты.

Утром в понедельник по токийскому времени Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Синдзо Абэ, который продолжался около часа. Абэ сообщил журналистам, что он и президент США согласились, что они «должны предпринять дальнейшие действия».

Представители США сообщили, что президент Трамп также пытался связаться с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, который находится в отпуске.

По словам Абэ, Япония и США будут выступать за конкретные действия по укреплению систем обороны и обеспечению безопасности их народов в условиях угрозы, исходящей от Северной Кореи. Ранее Пхеньян заявил, что новое ракетное испытание, проведенное в пятницу, является «суровым предупреждением» Вашингтону и его союзникам.

Высокопоставленные представители США заявили в воскресенье, что дискуссии о дипломатических последствиях очередного ракетного испытания Северной Кореи пора прекращать, поскольку угроза международному миру, которую представляет Пхеньян, стала очевидна для всех стран.

В воскресенье американские бомбардировщики пролетели над Корейским полуостровом в качестве демонстрации военной мощи. Тем временем вице-президент Майк Пенс заметил, что США «рассматривают все варианты» ответных мер против Северной Кореи.

Пхеньян заявил, что новое испытание ракеты, которая, по мнению экспертов, способна достигать континентальной территории США, является «суровым предупреждением» Вашингтону с тем, чтобы он отказался от усиления санкций против КНДР. Пенс назвал это заявление «неприемлемым».

Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон даже не требует созыва внеочередного заседания Совета Безопасности, как делал раньше в аналогичных случаях, поскольку западные страны «покончили с разговорами» о Северной Корее. Китай, будучи главным союзником и сторонником Северной Кореи, должен решить, будет ли он принимать более непосредственное участие в обуздании Пхеньяна, добавила Хейли.

Пенс находился в Эстонии, стране-члене НАТО, когда его попросили прокомментировать ситуацию вокруг Северной Кореи.

«Эра стратегического терпения завершилась», – сказал он, добавив, что давление на Пхеньян будет продолжаться, пока он «навсегда не откажется» от программ создания ядерного оружия и баллистических ракет.

Американские военные демонстрируют уверенность

«Новые провокации со стороны режима-изгоя в Северной Корее являются неприемлемыми, – заявил Пенс в Таллинне. – Соединенные Штаты Америки будут и дальше мобилизовывать поддержку стран региона и всего мира с целью дальнейшей экономической и дипломатической изоляции Северной Кореи».

Заявление Пхеньяна прозвучало через несколько часов после того, как два американских бомбардировщика В-1B пролетели над Корейским полуостровом в сопровождении южнокорейских и японских истребителей.

Глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД) и Северного командования вооруженых сил США генерал Лори Робинсон заявил «Голосу Америки» в воскресенье: «Я хочу заверить наших граждан, что Северное командование непоколебимо в нашей уверенности, что мы способны полностью защитить США от этой баллистической ракетной угрозы».

Кроме того, Агентство противоракетной обороны США сообщило о проведении 15-го испытания противоракетного комплекса для высотного заатмосферного перехвата (THAAD), в ходе которого была сбита учебная баллистическая ракета средней дальности.

Ракета была запущена с истребителя над Тихим океаном, после чего успешно обнаружена, отслежена и перехвачена оборонительной системой, расположенной на Аляске. Предыдущие испытания также были успешными.

Глава Агентства противоракетной обороны генерал-лейтенант Сэм Гривз заявил, что полученные в результате испытания системы ПРО THAAD данные улучшат возможности США «опережать эволюционирующую угрозу».

Хейли: проблема КНДР «требует международного решения»

Хейли заявила, что Китаю известно, что он должен принять меры против Северной Кореи. Дипломат также призвала Японию и Южную Корею усилить давление на Пхеньян. Хейли написала в «Твиттере», что Северная Корея – это проблема, которой должны заниматься не только США, но которая требует международного решения.

В официальном заявлении представительства США в ООН, Хейли затронула вопрос о действиях Совета Безопасности.

«Нет никакого смысла в проведении внеочередного заседания, если оно не приведет ни к каким последствиям. По Северной Корее уже принимались многочисленные резолюции Совета Безопасности, которые она безнаказанно нарушает. Еще одна резолюция Совета Безопасности, которая не приведет к значительному усилению международного давления, не имеет никакой ценности. На самом деле, это даже хуже бездействия, поскольку это будет сигналом для северокорейского диктатора, что международное сообщество не готово бросить ему серьезный вызов».

«Китай должен решить, готов ли он сделать этот крайне важный шаг, – говорится далее в заявлении Хейли. – Время разговоров окончено. Опасность, которую представляет режим Северной Кореи международному миру, сегодня очевидна всем».

Полет бомбардировщиков – «прямой ответ» Северной Корее

Тихоокеанское командование вооруженных сил США сообщило, что полет сверхзвуковых бомбардировщиков B-1 над Корейским полуостровом был «прямым ответом» на запуск северокорейской ракеты в пятницу и запуск баллистической межконтинентальной ракеты ранее в июле.

«Северная Корея по-прежнему является самой серьезной угрозой региональной безопасности, – заявил глава Тихоокеанского командования Терренс О’Шонесси. – Дипломатия по-прежнему играет ведущую роль, но мы несем ответственность перед нашими союзниками и нашей страной, и должны продемонстрировать твердую приверженность, готовясь к наихудшему сценарию. В случае необходимости мы готовы ответить с использованием быстрых, смертоносных и подавляющих сил в то время и в том месте, которые сочтем необходимыми».

Десятичасовая совместная военная операция началась на базе ВВС США Андерсен на острове Гуам. В японском военном пространстве к американским бомбардировщикам присоединились два японских истребителя F-2. После этого американские бомбардировщики пролетели над Корейским полуостровом в сопровождении четырех южнокорейских истребителей. Американские бомбардировщики также пролетели на низкой высоте над южнокорейской авиабазой Осан, после чего вернулись на Гуам.

Разочарование Китаем

Комментируя испытание северокорейской ракеты, президент Трамп сфокусировался на Китае.

Трамп возложил особую ответственность на Китай, написав в Твиттере в субботу, что Пекин мог бы «с легкостью решить эту проблему».

«Я очень разочарован Китаем, – написал Трамп в Твиттере. – Наши глупые бывшие лидеры позволяли им зарабатывать сотни миллиардов долларов в год на торговле, а они ничего не могут сделать для нас с Северной Кореей, одни разговоры. Мы не можем позволить, чтобы это продолжалось».

Пенс заявил в воскресенье в Эстонии, что американские власти «считают, что Китай должен принять дополнительные меры» в связи с северокорейским кризисом.

«Мы считаем, что Китай поддерживает уникальные отношения с режимом в Северной Корее и имеет уникальную возможность влиять на решения этого режима. Мы призываем Китай использовать это влияние, наряду с другими странами региона, чтобы побудить Северную Корею присоединиться к семье наций, принять идею Корейского полуострова, свободного от ядерного оружия, отказаться от своих провокационных действий и программы создания баллистических ракет».

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в своем заявлении возложил ответственность за продолжение нарушений резолюций Совета Безопасности ООН Пхеньяном на Россию и Китай.

«Как основные страны, оказывающие экономическое содействие Северной Корее в реализации программы разработки ядерного оружия и баллистических ракет, Китай и Россия несут уникальную и особую ответственность за эту растущую угрозу региональной и глобальной стабильности», – отметил Тиллерсон.

В апреле Трамп дал высокую оценку своей первой встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Позднее он сообщил журналистам, что китайский лидер согласился приостановить поставки угля и топлива Северной Корее, чтобы вынудить ее отказаться от воинственного поведения. Но после этого Пхеньян продолжил угрожать своим соседям и США, и Трамп занял более критическую позицию по отношению к Пекину.