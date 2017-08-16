США и Япония провели совместные учения ВВС у Корейского полуострова

Японские истребители и американские бомбардировщики в среду провели воздушные маневры к юго-западу от Корейского полуострова.

Учения состоялись в период, когда Северная Корея изучает целесообразность запуска ракет в сторону острова Гуам, который находится под управлением США.

В учениях в Восточно-Китайском море принимали участия два бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer, вылетевшие с авиабазы Андерсен на Гуаме, и два японских истребителя F-15. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил самообороны Японии.

«Учения проводятся с целью улучшения взаимодействия и совершенствования боевых навыков», – отмечается в сообщении.