США нанесли удар по тренировочным лагерям ИГИЛ в Йемене

Вооруженные силы США убили десятки членов «Исламского государства» в результате воздушного удара по двум тренировочным лагерям в Йемене.

В своем заявлении Пентагон отметил, что лагеря в провинции Эль-Байда использовались для обучения новых бойцов. Членов ИГ учили использовать автоматы АК-47, пулеметы и гранатометы. «Исламское государство» использовало неподконтрольные правительству районы в Йемене для разработки операций, поиском ресурсов и вербовкой по нападению на Америку и ее союзников по всему миру.