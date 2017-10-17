Линки доступности

Языки
Новости

США нанесли удар по тренировочным лагерям ИГИЛ в Йемене

В результате операции уничтожено несколько десятков членов «Исламского государства»

Вооруженные силы США убили десятки членов «Исламского государства» в результате воздушного удара по двум тренировочным лагерям в Йемене.

В своем заявлении Пентагон отметил, что лагеря в провинции Эль-Байда использовались для обучения новых бойцов. Членов ИГ учили использовать автоматы АК-47, пулеметы и гранатометы. «Исламское государство» использовало неподконтрольные правительству районы в Йемене для разработки операций, поиском ресурсов и вербовкой по нападению на Америку и ее союзников по всему миру.

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG